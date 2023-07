Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 18 luglio 2023

Il mondo di Futurama si appresta a vivere una nuova vita. L'annuncio del suo ritorno è stato fatto a febbraio 2022, con la notizia che ben 20 nuovi episodi erano in fase di produzione.

Per i neofiti, Futurama è una serie animata creata da Matt Groening, la stessa mente dietro I Simpson, e segue le avventure di Philip Fry, un giovane fattorino di pizza che si ritrova accidentalmente congelato la notte di Capodanno del 1999, per risvegliarsi mille anni più tardi. Il fascino dello spettacolo risiede nelle disavventure di Fry e del suo nuovo gruppo di amici in un futuro assurdo e spesso ridicolo.

Creato da Groening e David X. Cohen, lo spettacolo ha conquistato un posto d'onore tra i progetti più longevi grazie ai suoi sketch sovversivi e alla sua brillantezza, che gli sono valsi 6 Emmy Awards e 2 Writers Guild of America Awards - oltre al caloroso affetto del pubblico. Ecco perché, nonostante sia passato un decennio dalla sua conclusione, il ritorno di Futurama è un evento molto atteso.

La decisione di Hulu di rinnovare la serie animata per un'ottava stagione è il frutto di un accordo con la 20th Century Fox Television Distribution risalente al 2017. Ancora oggi, la serie continua a godere di una grande popolarità, con i fan che rivisitano le sue sette stagioni e cercano aneddoti e curiosità sui loro personaggi preferiti.

Di seguito, tutte le informazioni sui nuovi episodi.

Trama

Non sono stati svelati molti dettagli sulla storia dei nuovi episodi, ma ne è stata condivisa una sinossi completa, secondo cui "Dopo una breve pausa di dieci anni, Futurama è strisciato trionfalmente fuori dal tubo della criogenia, il suo cast originale e lo spirito satirico sono rimasti intatti. I dieci nuovissimi episodi dell'undicesima stagione hanno qualcosa per cui i nuovi spettatori potranno riprendere la serie da qui, mentre i fan di lunga data riconosceranno i risultati di misteri pluridecennali, inclusi gli sviluppi nell'epica storia d'amore di Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e il luogo in cui si trovano i girini di Kif e Amy. Nel frattempo c'è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro di vaccini, bitcoin e TV in streaming".

È stato inoltre confermato che gli spettatori scopriranno l'origine "segreta" di Babbo Natale Robot. Questo sarà uno degli archi narrativi più importanti della stagione.

Non si sa ancora cosa rivelerà di preciso la storia del malvagio robot, durante la cui primissima apparizione nella serie animata venne svelato che era stato creato dalla Friendly Robot Company. I suoi standard erano però troppo alti, e finì per considerare tutti (tranne il Dottor Zoidberg) troppo cattivi per meritare dei regali.

Cast

La maggior parte del cast vocale originale, tra cui Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman, tornerà a dare voce ai personaggi. Inizialmente John DiMaggio, conosciuto come la voce di Bender, non era incluso nel cast dei nuovi episodi, ma a marzo 2022 ha annunciato il suo coinvolgimento nel progetto.

Episodi e data di uscita

I 10 nuovi episodi di Futurama arriveranno su Disney+ a partire dal 24 luglio, con un nuovo episodio ogni lunedì. La piattaforma di streaming ne ha svelato i titoli:

The Impossible Stream

Rage Against The Vaccine

Zapp Gets Cancelled

The Prince And The Product

Related To Items You've Viewed

Children Of A Lesser Bog

How The West Was 1010001

I Know What You Did Last Xmas

Parasites Regained

All The Way Down

Trailer

Di seguito, i trailer rilasciati dai canali ufficiali di Disney+.