Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Futurama è pronta a fare un trionfale ritorno con l'atteso revival, i cui 10 episodi - di cui sono stati annunciati i titoli - promettono una rivelazione esclusiva: l'origine "segreta" di Babbo Natale Robot. Questo sarà uno degli archi narrativi più importanti della stagione.

Non si sa ancora cosa rivelerà di preciso la storia del malvagio robot, durante la cui primissima apparizione nella serie animata venne svelato che era stato creato dalla Friendly Robot Company. I suoi standard erano però troppo alti, e finì per considerare tutti (tranne il Dottor Zoidberg) troppo cattivi per meritare dei regali.

Secondo la sinossi completa della stagione, "Dopo una breve pausa di dieci anni, Futurama è strisciato trionfalmente fuori dal tubo della criogenia, il suo cast originale e lo spirito satirico sono rimasti intatti. I dieci nuovissimi episodi dell'undicesima stagione hanno qualcosa per cui i nuovi spettatori potranno riprendere la serie da qui, mentre i fan di lunga data riconosceranno i risultati di misteri pluridecennali, inclusi gli sviluppi nell'epica storia d'amore di Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e il luogo in cui si trovano i girini di Kif e Amy. Nel frattempo c'è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro di vaccini, bitcoin e TV in streaming".

Il revival di Futurama arriverà su Disney+ il 24 luglio.