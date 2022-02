Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Contro ogni aspettativa - o quasi - Hulu ha ordinato 20 nuovi episodi della serie animata per adulti Futurama, al quale lavoreranno David X. Cohen e Matt Groening (che hanno sviluppato anche la serie originale).

I membri del cast della serie originale Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman torneranno a dare le voci ai personaggi. John DiMaggio, che ha doppiato Bender e diversi personaggi minori, non è attualmente legato al progetto.

La produzione inizierà questo mese, con l'obiettivo di rilasciare i nuovi episodi nel 2023.

"Sono entusiasta di avere un'altra possibilità di pensare al futuro...o davvero a qualcosa di diverso dal presente", ha affermato Cohen. "È un vero onore annunciare ancora una volta il trionfale ritorno di Futurama - prima che veniamo cancellati di nuovo in modo improvviso", ha aggiunto Groening.

"Ci è stata presentata l'opportunità di portare a fan e spettatori nuovi episodi di Futurama...non vedevamo l'ora di immergerci nel progetto", ha affermato Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment. "Questa serie iconica ha contribuito a tracciare la strada per il successo dell'animazione per adulti sin dal suo lancio iniziale, e non vediamo l'ora che Matt e David continuino a spianare la strada e affermare ulteriormente Hulu come la prima destinazione per i fan del genere".

Fonte: Variety