Max ha condiviso il teaser trailer di Full Circle, che svela la data di uscita della serie TV diretta e prodotta dal premio Oscar Steven Soderbergh.

Scritta dall'acclamato sceneggiatore di Men in Black Ed Solomon, il thriller è composto da 6 episodi che raccontano l’indagine su un rapimento mal riuscito. Nel corso della storia emergeranno segreti a lungo nascosti che collegano diversi personaggi e culture.

Zazie Beetz (Atlanta) interpreta un’agente dello United States Postal Inspection Service, mentre Claire Danes (Homeland) è un avvocato di Manhattan che ha ereditato l’attività paterna.

Nel cast sono presenti anche Jim Gaffigan (That 70' Show), Jharrel Jerome (When They See Us), Timothy Olyphant (Justified), CCH Pounder (NCIS: New Orleans), Phaldut Sharma (Gravity), Adia, Sheyi Cole (Alex Wheatle), Gerald Jones (The Get Down), Suzanne Savoy (Keeping Company), Ethan Stoddard, Lucian Zanes e Dennis Quaid (Golia).

Soderbergh ha già diretto per Cinemax The Knick, di cui aveva annunciato una terza stagione ma a distanza di anni non sono emerse altre novità in merito.

Meet me in Washington Square Park. 1:11am. Don't be late. pic.twitter.com/u0UfmQaJyV — HBO Max (@hbomax) May 18, 2023

Full Circle debutterà giovedì 13 luglio su Max e andrà in onda ogni settimana con due nuovi episodi. Il finale di stagione è previsto per il 27 luglio.

