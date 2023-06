Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Durante il TUDUM tenutosi in Brasile, lo stesso Arnold Schwarzenegger è apparso per annunciare la buona notizia: FUBAR tornerà con una nuova stagione.

Oltre all'annuncio, Netflix ha condiviso un breve video dei blooper del primo capitolo.

La mente dietro la serie TV è Nick Santora, che si è recentemente espresso sulla realizzazione di questo prodotto:

"FUBAR è, di gran lunga, il progetto più surreale della mia carriera. Sono cresciuto guardando i film di Arnold Schwarzenegger: da piccolo chiedevo qualche soldo a mio padre in modo da poter correre al cinema e vedere la più grande star del mondo sul grande schermo, quindi creare il primo progetto televisivo sceneggiato per Arnold è incredibilmente emozionante per me. La cosa che mi ha sempre stupito era come Schwarzenegger potesse essere divertente pur continuando a spaccare i culi...ecco perché volevo che FUBAR fosse un'isterica commedia di spionaggio della CIA mescolata a un'azione mozzafiato! Ed è tutto questo - e altro ancora. Mi piacerebbe approfondire con maggiori dettagli, ma, scusate, è riservato".

Fonte: Comic Book