Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 05 maggio 2023

Arnold Schwarzenegger è tornato come non l'avevamo mai visto prima con FUBAR, serie TV che rappresenta il debutto sul piccolo schermo dell'icona dei film d'azione. Che ne siate fan o meno, probabilmente conoscete più che bene il bodybuilder professionista diventato attore, nonché ex governatore della California. Il curriculum di Schwarzenegger parla da solo: l'abbiamo infatti visto come protagonista di classici come Commando, Predator, True Lies e, naturalmente, nell'amato franchise di Terminator, fin dal 1984.

Dopo aver ottenuto ottimi risultati al botteghino e guadagnato una meritata reputazione come star del cinema internazionale, l'attore ha ora messo gli occhi su una nuova frontiera: il mondo della televisione in streaming. Sebbene possa essere difficile da credere, Schwarzenegger non ha mai avuto un ruolo da protagonista sul piccolo schermo in tutti i suoi cinquant'anni di carriera - fino ad ora.

Il significato di FUBAR

FUBAR è sicuramente uno dei nuovi progetti d'azione più attesi dell'anno, ma cosa significa? Cominciamo col dire che è l'abbreviazione di "Fucked Up Beyond All Recognition".

Il gergo dei soldati della Seconda Guerra Mondiale era tanto colorito quanto evocativo. Potrebbe essere offensivo, pessimistico, spiritoso e persino disfattista. Da "Spam Bashers" e "Passion Wagons", a "Roof Pigs" e "Hell's Ladies", i militari non erano mai a corto di parole per descrivere le persone e gli eventi della loro vita. "Fucked Up Beyond All Recognition" dà uno sguardo franco al gergo britannico, del Commonwealth, americano, tedesco, giapponese e russo usato dagli uomini sul campo e mostra come, anche nel pieno della battaglia, sono riusciti in qualche modo a mantenere il loro senso dell'umorismo, per quanto nero potesse essere.

Trama

Secondo la sinossi ufficiale rilasciata dalla piattaforma, "Un padre e una figlia lavorano da anni come agenti della CIA, ma l'uno ha tenuto nascosto all'altro il proprio coinvolgimento nell'agenzia, con il risultato che la loro intera relazione è stata una gigantesca bugia. Dopo aver appreso del reciproco coinvolgimento nella CIA, i due sono costretti a lavorare insieme come partner e, sullo sfondo di azioni esplosive e spionaggio, scoprono chi sono veramente".

Basandoci solo su questa descrizione FUBAR sembra ricordare True Lies, in cui Schwarzenegger ha interpretato un personaggio che conduce una doppia vita: per la moglie Helen e per la figlia Dana è un noioso venditore di computer spesso in viaggio d'affari, mentre in realtà è un agente segreto di Omega Sector, un'agenzia antiterrorismo statunitense top-secret.

Nel complesso il set-up della serie TV sembra abbastanza simile, ma il colpo di scena arriva quando si scopre che anche la figlia di Luke Brunner (interpretata da Monica Barbaro) è una spia, lavoro che ha tenuto segreto alla sua famiglia.

Cast e personaggi

Oltre a Schwarzenegger, il cast è formato da Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Scott Thompson, Rachel Lynch, David Chinchilla e Fabiana Udenio.

Baruchel sarà Carter, insegnante d'asilo e dolce fidanzato di Emma ( Barbaro ), a cui è stato fatto credere che l’amata lavori per un'organizzazione no-profit che fornisce acqua pulita ai bisognosi in tutto il mondo. Il loro legame sarà messo a dura prova, quando l’uomo scoprirà i segreti che gli sono stati da sempre taciuti;

sarà Carter, insegnante d'asilo e dolce fidanzato di Emma ( ), a cui è stato fatto credere che l’amata lavori per un'organizzazione no-profit che fornisce acqua pulita ai bisognosi in tutto il mondo. Il loro legame sarà messo a dura prova, quando l’uomo scoprirà i segreti che gli sono stati da sempre taciuti; Brielle (A.P. Bio) darà il volto a Tina, un'analista della NSA in prestito alla CIA, che, nonostante la giovane età, è molto brava nel suo lavoro;

Capace e intelligente, si troverà un po’ intimidita dai nuovi colleghi;

(A.P. Bio) darà il volto a Tina, un'analista della NSA in prestito alla CIA, che, nonostante la giovane età, è molto brava nel suo lavoro; Capace e intelligente, si troverà un po’ intimidita dai nuovi colleghi; Udenio vestirà i panni di Tally, l'ex moglie di Luke ( Schwarzenegger ) e madre di Emma. Ignara della doppia vita dei due, è sempre stata sospettosa dei frequenti "viaggi di lavoro" del marito, che inevitabilmente hanno creato distanza nella loro relazione. Malgrado abbia un nuovo uomo nella sua vita, la chimica con l’ex è ancora palpabile;

vestirà i panni di Tally, l'ex moglie di Luke ( ) e madre di Emma. Ignara della doppia vita dei due, è sempre stata sospettosa dei frequenti "viaggi di lavoro" del marito, che inevitabilmente hanno creato distanza nella loro relazione. Malgrado abbia un nuovo uomo nella sua vita, la chimica con l’ex è ancora palpabile; Carter sarà Barry, un adorabile e fiero nerd, che ha lavorato nella CIA a stretto contatto con Luke negli ultimi 20 anni. Gentile e brillante, tiene al sicuro il suo partner e tutto il team rimanendo lontano dall'azione;

sarà Barry, un adorabile e fiero nerd, che ha lavorato nella CIA a stretto contatto con Luke negli ultimi 20 anni. Gentile e brillante, tiene al sicuro il suo partner e tutto il team rimanendo lontano dall'azione; Buckley (The Office) interpreterà Donnie, l'attuale, accomodante, fidanzato di Tally.

Sempre premuroso e positivo, l’uomo cambierà atteggiamento quando si renderà conto che Luke sta cercando di riconquistare l’ex moglie;

(The Office) interpreterà Donnie, l'attuale, accomodante, fidanzato di Tally. Sempre premuroso e positivo, l’uomo cambierà atteggiamento quando si renderà conto che Luke sta cercando di riconquistare l’ex moglie; Feimster (The Mindy Project) sarà Roo, abbreviazione di Ruth, un'intelligente e sarcastica ufficiale della CIA che vede in Luke una figura paterna;

(The Mindy Project) sarà Roo, abbreviazione di Ruth, un'intelligente e sarcastica ufficiale della CIA che vede in Luke una figura paterna; Harris interpreterà Dot, intelligente, autoritario ed intimidatorio direttore regionale della CIA;

interpreterà Dot, intelligente, autoritario ed intimidatorio direttore regionale della CIA; Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) darà il volto a Boro, un carismatico uomo d'affari, laureato ad Oxford, che ha scelto di impiegare le proprie abilità nel commercio illegale di armi;

(Agents of S.H.I.E.L.D.) darà il volto a Boro, un carismatico uomo d'affari, laureato ad Oxford, che ha scelto di impiegare le proprie abilità nel commercio illegale di armi; Winkle (The Last Ship) vestirà i panni di Aldon, un eccellente ufficiale della CIA.

Saccente come nessun altro, nel profondo nasconde un animo gentile e dolce;

(The Last Ship) vestirà i panni di Aldon, un eccellente ufficiale della CIA. Saccente come nessun altro, nel profondo nasconde un animo gentile e dolce; Bostick (The 100) interpreterà Oscar, il figlio di Luke e Tally, aspirante sviluppatore di app, che non è mai stato all'altezza delle aspettative del padre;

(The 100) interpreterà Oscar, il figlio di Luke e Tally, aspirante sviluppatore di app, che non è mai stato all'altezza delle aspettative del padre; Chinchilla sarà Cain Khan, l’intimidatorio tenente di Boro, anche lui implicato nel commercio illegale di armi;

sarà Cain Khan, l’intimidatorio tenente di Boro, anche lui implicato nel commercio illegale di armi; Lynch darà il volto a Romi, la dolce bambina di 6 anni di Oscar e Sandy, che sarà interpretata da Stephanie Sy ;

darà il volto a Romi, la dolce bambina di 6 anni di Oscar e Sandy, che sarà interpretata da ; Thompson vestirà i panni del Dr. Louis Pfeffer, psicologo operativo presso la CIA, responsabile delle sessioni di terapia congiunta di Luke e Emma.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Episodi e data di uscita

FUBAR sarà composto da 8 episodi - di cui non sono ancora stati annunciati i titoli - che debutteranno su Netflix il 25 maggio.

Cosa aspettarsi dalla serie TV? "Ovunque vada, le persone mi chiedono quando farò un'altra grande commedia d'azione come True Lies. Bene, eccola qui", ha affermato Schwarzenegger. “FUBAR ti prenderà a calci in culo e ti farà ridere – e non solo per due ore. Avrete un'intera stagione".

Trailer

Di seguito, i trailer condivisi dai canali ufficiali di Netflix.