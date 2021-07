Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 06 giugno 2021

Il 27 maggio è uscita su NOW la reunion di Friends, che ha ripercorso attraverso i racconti dei suoi protagonisti e dei numerosi addetti ai lavori, i dieci anni di riprese dell'iconica serie TV.

David Schwimmer - l'interprete di Ross Geller - ha pubblicato sul suo profilo Instagram personale dei bellissimi scatti del dietro le quinte. Le fotografie mostrano una prova in videochiamata, un ritratto di gruppo di Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, uno scatto durante le riprese in cui spiccano Jennifer Aniston e il fotografo Mark Seliger; la terza fotografia poi, immortala un abbraccio dei sei protagonisti nel finale di stagione del 2004 e la quinta mostra lo stesso abbraccio diciassette anni dopo.

Lo scatto finale invece, è un ritratto de "La Leggenda ed io con un SACCO di make-up", come recita la didascalia del post, in cui Schwimmer ringrazia HBO Max per aver riunito i sei protagonisti di Friends.

Di seguito il post originale.

Nel caso ve la foste persa, in questo articolo trovate la nostra recensione dell'apprezzatissima reunion.