Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Kelsey Grammer, la star del sequel di Frasier (e della serie originale), ha finalmente svelato quando la serie TV arriverà su Paramount+: "Se tutto andrà secondo i piani, arriverà il 1° ottobre".

L'attore non solo ha svelato la data di debutto, ma ha anche entusiasticamente descritto lo spettacolo come "uno spettacolo fantastico". I fan non vedono l'ora di immergersi nel nuovo capitolo della vita del Dottor Frasier Crane mentre fa ritorno a Boston, la città che ha dato i natali alla celebre sitcom Cheers, in cui Grammer ha dato vita al personaggio di Frasier. La sinossi ufficiale promette che il progetto offrirà "nuove sfide da affrontare, nuove relazioni da stringere e uno o due vecchi sogni da realizzare, finalmente".

Ma le sorprese non finiscono qui, poiché il sequel riporterà sullo schermo altri volti familiari: Bebe Neuwirth riprenderà il ruolo dell'affascinante ex moglie di Frasier, Lilith, mentre Peri Gilpin tornerà a indossare i panni di Roz Doyle, la brillante produttrice del programma radiofonico di Frasier a Seattle durante la serie madre. Tuttavia, c'è una nota triste per i fan del personaggio di Niles Crane (David Hyde Pierce): l'attore non riprenderà il suo ruolo.

Fonte: Comic Book