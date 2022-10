Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo oltre un anno di notizie non confermate, è stato ufficialmente annunciato che Frasier avrà un sequel.

Paramount+ annuncia formalmente la produzione di un progetto che riporterà sul piccolo schermo lo psichiatra radiofonico Frasier Crane (Kelsey Grammer). Già nel 2018 l'attore statunitense ebbe l'idea di un seguito, ma la fase di sviluppo è partita solo l'anno scorso.

La nuova serie TV quindi ritroverà Crane in un’altra città, dove si ritrova incredibilmente ricco. Nella storia dovrebbero essere introdotti dei nuovi personaggi e non dovrebbero tornare nel cast attori della serie originale. Non è esclusa però, la possibilità per i fan di ritrovarli come guest star.

Gli showrunner saranno Chris Harris (How I Met Your Mother) e Joe Cristalli (Life in Pieces), coinvolti anche come produttori in collaborazione con Grammer, Tom Russo e Jordan McMahon.

Spin-off di Cin Cin e andato in onda dal 1993 al 2004, Frasier fu creato da David Angell, Peter Casey e David Lee. Lo spettacolo venne accolto molto bene da pubblico e critica e collezionò ben 37 Emmy, di cui 5 consecutivi per la migliore serie comica.

Fonte: Screen Rant