Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

In occasione dell'uscita della terza stagione dell’acclamata serie TV For All Mankind, su Apple TV+ sarà disponibile gratuitamente la prima stagione.

Ideata dal vincitore dell'Emmy Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), Ben Nedivi e Matt Wolpert, che sono anche showrunner e produttori esecutivi insieme a Moore e Maril Davis di Tall Ship Productions, la serie TV fantascientifica immagina una storia alternativa in cui sia stata l'Unione Sovietica a sbarcare per prima sulla Luna. Il successo russo in questa ucronia, spinge gli USA con la Nasa, a reagire in una corsa scientifica per la vittoria del primato nello spazio.

Nella terza stagione, dopo la Luna, Marte diventa la nuova meta della corsa allo Spazio non solo per gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ma anche per un nuovo, inaspettato concorrente, molto competitivo. I personaggi si trovano l'uno contro l'altro, mentre le reciproche ambizioni per il Pianeta Rosso entrano in conflitto e la loro stessa lealtà viene messa alla prova, creando conflitti che porteranno ad uno scoppiettante gran finale.

Il cast principale, che torna per la nuova stagione include Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt. Presente anche la new entry Edi Gathegi, che interpreterà Dev Ayesa, un carismatico visionario con gli occhi puntati verso le stelle.

La terza stagione di For All Mankind è composta da dieci episodi ed è disponibile dal 10 giugno su Apple TV+ con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 12 agosto.

Recentemente è stato svelato il trailer della nuova stagione.