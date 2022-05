Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Apple TV+ ha da poco svelato il trailer della terza stagione di For All Mankind, serie TV che racconta una storia alternativa in cui l'URSS batte gli Stati Uniti nella corsa allo spazio, effettuando il primo sbarco sulla Luna con equipaggio.

Nella terza stagione il Pianeta Rosso diventa la nuova meta della corsa allo Spazio non solo per gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, ma anche per un nuovo, inaspettato concorrente, con molto da dimostrare e ancora di più in gioco. I personaggi si troveranno l’uno contro l’altro mentre le reciproche ambizioni per Marte entrano in conflitto e la loro stessa lealtà verrà messa alla prova, creando molte tensioni.

Il cast, che torna per la nuova stagione, include Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall e Cynthy Wu, insieme al nuovo arrivato Edi Gathegi che interpreterà Dev Ayesa.

L'attesa terza stagione di For All Mankind farà il suo debutto il prossimo 10 giugno su Apple TV+ con il primo dei dieci episodi totali, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 12 agosto.

Fonte: Deadline