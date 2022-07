For All Mankind 4 ci sarà! Rinnovata la Serie TV targata Apple

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

For All Mankind è stata rinnovata per una quarta stagione da Apple TV+. La notizia è stata annunciata questo venerdì durante il Comic-Con di San Diego.

La serie è stata creata da Ronald D. Moore insieme a Ben Nedivi e Matt Wolpert, che sono anche showrunner e produttori esecutivi insieme a Moore e Maril Davis di Tall Ship Porductions.

For All Mankind, la serie TV fantascientifica che immagina una storia alternativa dove l’Unione Sovietica sbarca sulla Luna prima degli Stati Uniti, nella terza stagione si sposta verso gli anni ’90 con la corsa verso un nuova frontiera planetaria: Marte. Il Pianeta Rosso diventa il nuovo fronte della corsa allo spazio, non solo per Stati Uniti e Unione Sovietica, ma anche per un altro concorrente inaspettato. La sfida sarà un vero e proprio testa a testa in cui le varie ambizioni per Marte entrano in un conflitto dall'esito drammatico.

Il cast comprende anche Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña, Wrenn Schmidt e Edi Gathegi.

L’inizio della produzione della nuova stagione di For All Mankind è previsto per agosto, mentre la terza è disponibile su Apple TV+.

Fonte: Variety