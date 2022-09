Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 46 minuti fa

Dopo il rinnovo per un nuovo ciclo di episodi, iniziano a circolare le prime informazioni in merito alla quarta stagione della serie fantascientifica targata Apple TV+, For All Mankind: stando infatti a quanto comunicato, Toby Kebbell si sarebbe recentemente unito al cast.

L’attore, conosciuto al pubblico televisivo per il ruolo di Sean Turner in Servant, sarebbe stato scritturato per dare il volto a Miles, un ex lavoratore di una piattaforma petrolifera offshore in cerca di nuove opportunità sul pianeta Marte.

Creato da Ronald D. Moore (Outlander), lo show è ambientato in una realtà alternativa, dove l’Unione Sovietica è riuscita a battere sul tempo gli Stati Uniti, sbarcando per primi sulla Luna e lasciando la Nasa totalmente devastata, ma desiderosa di non arrendersi e di superare i propri limiti, per conquistare il primato nell’esplorazione dello spazio.

Il cast vede la presenza di Joel Kinnaman (Altered Carbon), Shantel VanSanten (The Boys), Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña, Wrenn Schmidt e Edi Gathegi.

Fonte: Comic Book