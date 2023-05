Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 21 minuti fa

La storia dello YouTuber olandese accusato di aver generato più di 500 bambini verrà esplorata in una docu-serie Netflix intitolata provvisoriamente Fertility Fraudster.

Il progetto di 3 episodi approfondirà l'industria globale della fertilità concentrandosi su Jonathan Meijer, a cui alla fine del mese scorso è stato ordinato di interrompere la donazione di sperma dai giudici nei Paesi Bassi e a cui è stato detto che sarà multato di 100.000€ per ogni infrazione futura.

Lo spettacolo svelerà la storia tortuosa di un uomo che ha truffato persone in tutto il mondo e come queste stiano ora cercando di ottenere un cambiamento nella legge per prevenire che ne inganni altre.

A Meijer è stato vietato di donare nei Paesi Bassi per un certo numero di anni, ma ora è accusato di aver trasferito le sue attività in altre zone del mondo, mentre attualmente risiede in Kenya. Il tribunale olandese ha recentemente stabilito che ha "deliberatamente mal informato" i destinatari della donazione sul numero di figli che aveva generato e che questo crea una "enorme rete di parentela, con centinaia di fratellastri", che porta a un potenziale trauma psicologico.

Questa docu-serie è l'ultimo progetto di Netflix che esamina la spinosa questione delle frodi in un settore non regolamentato. Indagherà, più in generale, sul torbido mondo dell'industria della fertilità e scoprirà come, a causa della mancanza di normative globali, alcune cliniche internazionali per la fertilità continuino a consentire donazioni anonime.

Fonte: Deadline