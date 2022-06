Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La squadra di FBI: Most Wanted sta perdendo un altro membro chiave: Miguel Gomez, che interpreta l'agente speciale Ivan Ortiz, lascerà lo spettacolo della CBS e non tornerà per la prossima quarta stagione.

L'uscita dal cast dell'attore è "ritenuta una decisione creativa”.

Gomez ha fatto il suo debutto nei panni di Ivan Ortiz, nativo di Los Angeles ed ex ufficiale dell'LAPD Gang Unit, nella seconda stagione, unendosi al cast come personaggio regolare della serie per riempire il vuoto lasciato da Nathaniel Arcand (che interpretava Clinton Skye) che lo scorso anno aveva abbandonato la serie TV. Nel finale della terza stagione rilasciato la scorsa settimana, Ortiz ha lasciato la Fugitive Task Force per tornare a casa a Los Angeles e prendersi cura del padre malato.

FBI: Most Wanted, uno spin-off di FBI che ha debuttato nel 2020, ha visto un significativo cambio di cast negli ultimi due anni. Tuttavia, i cambiamenti del cast non influiranno sul futuro dello spettacolo: il dramma è stato infatti recentemente rinnovato per altre due stagioni, insieme a FBI e allo spin-off FBI: International.

Fonte: TVLine