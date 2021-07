Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il cast della serie TV FBI: Most Wanted si allarga: Alexa Davalos, star di The Man in the High Castle, entra a far parte dello spettacolo come regular. I dettagli sul suo personaggio rimangono scarsi, ma sappiamo che Davalos interpreterà un agente dell'FBI che si unisce alla squadra di Jess (Julian McMahon).

La notizia arriva dopo che la CBS ha confermato che l'agente speciale Clinton Skye (Nathaniel Arcand) non tornerà per la terza stagione:

"Andiamo avanti, andiamo avanti, non guardare indietro...#clintonskye", ha scritto Arcand su Instagram.

La seconda stagione si è conclusa con un cliffhanger che ha visto Jess e la sua nuova fidanzata Sarah (Jen Landon) confrontarsi con l'ex marito di quest'ultima, Hugh (James Carpinello), il quale si è presentato a casa completamente armato dopo aver pagato la cauzione. Jess ordinò a Kenny (Kellan Lutz) di chiamare il 911 prima che entrambi gli uomini prendessero le pistole e si preparassero per un violento stallo. L'episodio si è concluso con alcuni colpi di arma da fuoco, ma non è chiaro chi sia stato colpito.

Fonte: TVLine