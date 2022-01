FBI: Most Wanted 3 - Dylan McDermott rimpiazzerà Julian McMahon

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo il recente annuncio dell'abbandono di Julian McMahon, che ha interpretato l'agente speciale Jess LaCroix, arriva una nuova notizia dalla serie TV FBI: Most Wanted: lo show di CBS ha ingaggiato l'attore di Law & Order: Organized Crime Dylan McDermott (American Horror Sories) per prendere il suo posto.

Durante lo scorso fine settimana, McMahon ha condiviso un comunicato dove annunciava gli accordi presi con la produzione per la sua partenza. L'attore australiano, conosciuto per l’interpretazione di Christian Troy in Nip/Tuck, farà la sua ultima apparizione come agente speciale LaCroix nell'episodio dell'8 marzo.

Non ci sono invece dettagli sul personaggio che andrà a intepretare Dylan McDermott. L'attore statunitense è stato accolto così bene dal pubblico di Law & Order: Organized Crime, che la NBC e l'ideatore della serie TV Dick Wolf, gli hanno affidato un ruolo ricorrente.

FBI: Most Wanted è il primo spin-off della serie di successo FBI che vanta numeri molti buoni. Per questo motivo non farà fatica ad essere rinnovata per un quarto ciclo di episodi.

La serie TV ha debuttato con la terza stagione sulla rete statunitense CBS il 4 gennaio. In Italia è andata in onda la prima stagione su Italia1, disponibile sulla piattaforma Mediaset Play. Ancora nessuna data per la seconda stagione.

Fonte: Comic Book