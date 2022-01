Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo l'annuncio che ha confermato l'uscita di Kellan Lutz dalla serie TV, arriva la notizia secondo cui Julian McMahon, che ha interpretato l'agente speciale Jess LaCroix della Fugitive Task Force per quasi tre stagioni, abbandonerà FBI: Most Wanted durante l'episodio che andrà in onda l'8 marzo sulla CBS.

La terza stagione - attualmente in corso - dello spin-off introdurrà un nuovo personaggio per "riempire il vuoto" lasciato dall'agente LaCroix.

"Negli ultimi mesi, i produttori di FBI: Most Wanted e io abbiamo discusso della mia partenza dallo show a favore di ulteriori attività creative e della transizione del mio personaggio Jess LaCroix", ha spiegato McMahon. "Queste conversazioni ci hanno dato l'opportunità di orchestrare un modo semplice e produttivo per me di lasciare lo spettacolo".

Esprimendo "gratitudine e ammirazione" verso i produttori esecutivi Dick Wolf e Peter Jankowski, McMahon ha affermato:

"Sono estremamente orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto insieme e dello sviluppo di questo spettacolo e del mio personaggio, questa è sicuramente in cima alla mia lista delle esperienze professionali. Auguro allo show, al cast e alla troupe un grande successo. Sono grato di aver avuto l'opportunità di interpretare Jess; è un brav'uomo".

I dettagli sull'imminente uscita di LaCroix dalla serie non sono stati divulgati. McMahon girerà il suo ultimo episodio entro la fine di gennaio.

"Siamo rattristati nel vedere Julian lasciare la serie", ha detto Wolf in una nota. "Il suo ritratto dell'agente Jess LaCroix è stato un fattore chiave nel successo di FBI: Most Wanted. Ci mancherà e gli auguriamo il meglio per il suo prossimo capitolo".

Fonte: Comic Book