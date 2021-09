Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Iniziata il 21 settembre, la terza stagione della serie TV FBI: Most Wanted, ha già messo in subbuglio i tanti fan, che hanno visto l'attore Kellan Lutz interpretare per l'ultima volta il ruolo dell'agente speciale Kenny Crosby, coinvolto in una di quelle situazioni che portano a rivalutare completamente la propria vita.

Alcune ore dopo l'episodio di debutto, l'attore e modello statunitense Lutz, che è stato con la serie TV da quando nel 2019 è andato in onda, si è rivolto ai social media per confermare che il suo tempo con lo show è giunto al termine.

L’attore ha così annunciato:

"Il 2020 è stato a dir poco intenso per tutti. Per me è cominciato con la perdita della mia prima figlia, poi quasi di mia moglie, e di entrambi i nonni tra le altre cose, il tutto nel mezzo di una pandemia in cui mi trovavo dall'altra parte del Paese rispetto alla mia famiglia, ai miei amici e al loro sostegno. Se il 2020 mi ha insegnato qualcosa è quanto sia importante la famiglia. Dopo molte preghiere e riflessioni, ho preso la difficile decisione di trasferire la mia famiglia in espansione in California, affinché nostra figlia possa crescere con i suoi nonni, zie, zii e cugini, a pochi minuti di macchina".

L'attore ha voluto anche condividere la sua speranza di poter ritornare in futuro.

Lo show è incentrato sul funzionamento di una divisione dell'FBI chiamata Most Wanted che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali più famosi nella lista dei più ricercati della sezione. FBI: Most Wanted è il primo spin-off della serie TV FBI, trasmessa nel 2020 negli USA, mentre in Italia è andata in onda nell'agosto 2021 su Italia1.

Fonte: Comic Book