Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Alla Netflix Geeked Week è stato rilasciato un filmato che offre un primo sguardo alla seconda stagione di Fate: The Winx Saga. La serie TV è un adattamento live-action della serie animata Winx Club e segue il viaggio di crescita di cinque fate che frequentano Alfea, un magico collegio nell'Oltremondo dove devono imparare a padroneggiare i propri poteri mentre ci sono mostri che minacciano la loro stessa vita.

La prima stagione, rilasciata sulla piattaforma nel 2021, ha visto nel cast Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Sadie Soverall, Freddie Thorp e altri, ai quali si aggiungeranno nella seconda stagione Paulina Chavez nel ruolo del membro fondatore originale del Winx Club Flora, Eanna Hardwicke nel ruolo di Sebastian e Brandon Grace nel ruolo di Grey.

Dopo la notizia del rinnovo per una seconda stagione, lo showrunner Brian Young ha dichiarato:

"I sei episodi della prima stagione hanno solo scalfito la superficie di questo mondo incredibilmente ricco e le potenti fate che lo abitano. Mentre la storia di Bloom continua ad evolversi, non vedo l'ora che sappiate ancora di più su Aisha, Stella, Terra e Musa! E non sai mai chi potrebbe presentarsi ad Alfea il prossimo anno".

Anche Iginio Straffi, creatore della serie animata e CEO di Rainbow Group ha condiviso:

"Winx si connette con il pubblico nell'adattamento live action allo stesso modo in cui lo fa nell'animazione. Nel corso degli anni, abbiamo visto le Winx diventare un fenomeno globale e milioni di fan hanno seguito fedelmente lo spettacolo. Grazie a questo leale supporto, Fate: The Winx Saga è un enorme successo mondiale".

Non è ancora stata rilasciata una data di debutto per la seconda stagione di Fate: The Winx Saga. La prima stagione invece è attualmente disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book