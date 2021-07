Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Lo scorso 22 gennaio ha debuttato sul servizio streaming di Netflix la prima stagione di Fate: The Winx Saga, lo show live-action basato sulla celebre e amata serie d’animazione Winx Club, creata da Iginio Straffi nel 2004.

Il rinnovo per una seconda annata non si è fatto attendere molto e, a distanza di pochissimo tempo, l’annuncio ufficiale è circolato in rete. Ora, finalmente, sono stati annunciati i primi aggiornamenti in merito ai nuovi personaggi che appariranno nei prossimi episodi, e uno in particolare farà sicuramente la gioia di tutti i fan dell’opera originale.

Stando infatti a quanto comunicato, Paulina Chávez è stata scritturata per vestire i panni dell’iconica Flora, la dolce e riservata fata della Natura, in grado di controllare piante e fiori ed entrare in totale sintonia con loro.

Insieme all’attrice, si uniranno al cast anche Eanna Hardwicke e Brandon Grace, nei rispettivi ruoli di Sebastian e Grey, di cui al momento non si conosce altro, se non il nome, ma si presume siano personaggi inediti, creati appositamente per lo show.

Per saperne di più, non resta che attendere i prossimi dettagli in merito, sperando anche nell’annuncio dell’eventuale presenza di Tecna, l’ultima fata del sestetto di protagoniste ancora esclusa.

Fonte: Comic Book