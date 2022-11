Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Concluso ormai l’anno scolastico, gli studenti della magica accademia di Alfea non potranno più assistere alle prossime lezioni, con le porte dell’istituto che sono destinate a rimanere tristemente sbarrate.

È giunta infatti la notizia che il servizio streaming di Netflix ha deciso di cancellare Fate: The Winx Saga, la serie live-action basata sul celebre cartone animato Winx Club di Iginio Straffi, che termina quindi la sua corsa dopo sole due stagioni.

A darne conferma è lo showrunner Brian Young, che in un lungo post pubblicato su Instagram ha scritto:

“Questa non è una bella notizia da condividere, ma Netflix ha stabilito di non proseguire con un terzo arco narrativo la storia di Fate: The Winx Saga. Questo è decisamente triste perché so quanti di voi hanno amato questa stagione, il che è uno straziante lato positivo, ma pur sempre un lato positivo. Sono davvero orgoglioso di tutti coloro che hanno lavorato allo show e sono così felice di aver raccontato queste storie. Il nostro cast e la troupe hanno messo un grande impegno nel creare questo mondo e questi personaggi. Sono grato per ognuno di loro e per tutti voi che avete guardato lo show. Sono stati quattro anni incredibili. Speriamo di rivederci in futuro”.

Fonte: Deadline