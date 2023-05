Fantasy Island 3 non ci sarà! FOX Cancella la Serie TV Reboot

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Niente più fughe alle isole tropicali per la FOX: la rete ha deciso di non rinnovare Fantasy Island per una terza stagione.

FOX aveva dato il via libera alla versione contemporanea della classica serie drammatica nel 2021. Lo spettacolo, che si svolge in un resort di lusso, ha visto come protagonista Roselyn Sanchez nei panni di Elena Roarke, una discendente dell'enigmatico Mr. Roarke della serie originale.

"Siamo rimasti molto soddisfatti della creatività divertente ed evasiva di Fantasy Island, che speravamo avrebbe ottenuto un forte consenso tra gli spettatori", ha dichiarato la rete. “Sony Pictures Television è un nostro partner importante e non vediamo l'ora di continuare a lavorare con loro su Accused, Alert: Missing Persons Unit, Doc e la prossima serie animata Universal Basic Guys/Hoagie Bros. Vorremmo anche ringraziare il cast di Fantasy Island, guidato da Roselyn Sánchez, Kiara Barnes e John Gabriel Rodriquez, la troupe e i produttori esecutivi Liz Craft, Sarah Fain e Anne Clements per la loro collaborazione nella serie TV".

L'originale Fantasy Island ha debuttato nel 1977 e vedeva Ricardo Montalbán nel ruolo di Mr. Roarke e Hervé Villechaize nel ruolo del suo assistente Tattoo.

C'è stato anche un ulteriore reboot del 1998, con Malcolm McDowell nei panni di Mr. Roarke.

Fonte: Deadline