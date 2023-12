Fallout: il Teaser della Serie TV Adattamento di Prime Video

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 03 dicembre 2023

Il tanto atteso teaser dell'adattamento televisivo di Prime Video dell'acclamato franchise di videogiochi Fallout è stato finalmente rilasciato.

Venerato per il suo umorismo oscuro, la narrazione avvincente e l'ambientazione unica, il videogioco ha affascinato tantissimi giocatori per anni e ha affermato la Bethesda come uno dei principali sviluppatori. Bethesda, storicamente protettiva nei confronti della proprietà di Fallout e cauta nell'adattare le sue storie, ha ora abbracciato l'idea di una serie TV grazie in parte all'evoluzione della portata e della qualità delle produzioni televisive, che ora rivaleggiano con i film più importanti.

Alla guida di Fallout c'è Jonathan Nolan, noto per il suo lavoro su Interstellar e sulla trilogia de Il Cavaliere Oscuro.

Lo spettacolo non adatterà alcuna trama di gioco esistente ma intreccerà invece una nuova narrativa all'interno dell'universo di Fallout. Ambientato 200 anni dopo l'apocalisse, segue le vite di Lucy, un Ghoul e un membro della Confraternita d'Acciaio, Maximus, in una Los Angeles post-apocalittica.

Il video stuzzica gli spettatori con scorci di questi personaggi, il crollo di un caveau, istantanee del mondo pre-apocalittico e altro ancora, segnalando che il team creativo ha catturato l'essenza dei giochi.

Fallout uscirà il 12 aprile 2024 su Prime Video.

Fonte: Comic Book