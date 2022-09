Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Come i fan della serie TV di Prime Video sapranno, la seconda stagione di The Boys ha affrontato il panorama politico (persino quello nazista), mentre la terza ha avuto solo un alone di metafore politiche. Una delle trame principali del capitolo recentemente concluso era concentrata su Starlight (Erin Moriarty), finalmente liberatasi dalla Vought e Patriota. Durante la stagione, Starlight ha utilizzato i suoi canali social per combattere il leader dei Sette, e sembra che ora l'attrice stia facendo la stessa cosa del suo personaggio per combattere le molestie online.

Un fan di The Boys ha pubblicato un articolo per difendere Moriarty e condannare le molestie, e l'attrice ne ha condiviso su Instagram alcuni screen:

"Le molestie sono addirittura più pesanti dato il contesto del suo ruolo di Starlight nello show, una donna messa a tacere e sessualizzata, trattata come un oggetto piuttosto che come un essere umano con i propri pensieri e sentimenti", si legge nell'articolo. "Ma Annie è una finzione, Erin no. Il tormento per lei non finisce quando inizia il merito, perché non c'è nessun interruttore".

L'attrice ha così commentato:

"Mi sento messa a tacere. Mi sento disumanizzata. Mi sento paralizzata. Ho messo sangue, sudore e lacrime in questo ruolo (più e più e più volte), sono cresciuta nei panni di questo personaggio. Quindi con questo dico: a) grazie a @butcherscanario b) questo mi spezza il cuore - ho dato tutto per questo ruolo e il trolling misogino è esattamente ciò contro cui il mio ruolo (Annie) combatterebbe e c) tutti combattono le proprie battaglie; non aggiungiamo anche questo. Questo ha solo rafforzato la mia empatia: ti vedo, non ti odio, mi limito a entrare in empatia e perdono".

Fonte: Comic Book