Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Continuiamo con la carrellata delle nomination alla 73° edizione degli Emmy Awards. Dopo avervi annunciato tutte le serie TV che hanno ricevuto la nomination agli Emmy 2021, ecco le nomination riguardanti le categorie di migliore attore protagonista e migliore attrice protagonista in miniserie o serie antologica, serie drammatica e serie comica.

Anche in questo caso, non ci sono particolari sorprese.

Da segnalare, la nomination storica di Mj Rodriguez per Pose: la prima donna trans a poter ricevere un Emmy come attrice protagonista.

Attore Protagonista in Miniserie o Serie Antologica o Film per la Televisione

Paul Bettany (WandaVision)

(WandaVision) Hugh Grant (The Undoing)

(The Undoing) Ewan McGregor (Halston)

(Halston) Lin-Manuel Miranda (Hamilton - Musical)

(Hamilton - Musical) Leslie Odom Jr. (Hamilton - Musical)

Attrice Protagonista in Miniserie o Serie Antologica o Film per la Televisione

Attrice Protagonista in una Serie Drammatica

Attore Protagonista in una Serie Drammatica

Attrice Protagonista in una Comedy

Aidy Bryant (Shrill)

(Shrill) Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

(The Flight Attendant) Allison Janney (Mom)

(Mom) Tracee Ellis (Black-ish)

(Black-ish) Jean Smart (Hacks)

Attore Protagonista in una Comedy