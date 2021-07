Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Siamo giunti ad uno dei momenti più fatidici per gli appassionati di serie TV: si è appena tenuto in live streaming l'evento nel quale vengono annunciate le nomination della 73esima edizione degli Emmy.

Come sapete, molte serie TV hanno subito ritardi nella produzione per via della pandemia, e sono state costrette a rinviare di molto la messa in onda, per questo non saranno presenti.

Non ci sono tantissime sorprese, anzi, molte delle nomination erano abbastanza prevedibili: The Crown, The Handmaid's Tale fanno incetta come gli scorsi anni.

A presentare gli annunci, il duo formato da padre e figlia, entrambi vincitori di Emmy lo scorso anno: Ron Cephas Jones (vincitore per This is Us) e Jasmine Cephas Jones (vincitrice per Blindspotting).

Miglior Serie Drammatica

Miglior Comedy

Migliore Miniserie o Serie Antologica

Chi sperate che vinca? Continuate a seguirci per scoprire tutte le altre nomination!