A quasi un anno dalla pubblicazione sul catalogo di Netflix della prima stagione, è tempo di rituffarsi nel glamour e nel mondo della moda, seguendo le divertenti e spumeggianti avventure di una vivace blogger di un’azienda di marketing.

Come noto infatti da tempo, Emily in Paris, l’ultima fatica di Darren Star, creatore di Sex and the City e Beverly Hills 90210, aveva ricevuto, dopo poche settimane dal suo debutto, il semaforo verde per la produzione di un nuovo ciclo di episodi.

Un rinnovo sicuramente a tempo di record, ma sancito dall’aver conquistato il cuore del pubblico, riuscendo a posizionarsi nella top ten degli show più visti sulla piattaforma streaming e mantenendo tale posizione per lungo tempo.

Finalmente la notizia che tutti i fan stavano quindi attendendo è stata rivelata: tramite un video, che offre una piccola anticipazione delle nuove puntate, mostrando i protagonisti in azione nella nuova location di Saint Tropez, è stata infine annunciata la data ufficiale di debutto.

Emily e tutto il suo colorato enslemble di amici, amori e colleghi torneranno il prossimo 22 dicembre.

