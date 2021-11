Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

"Ogni giorno che passa diventi sempre più francese, Emily".

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Emily in Paris, la serie televisiva ideata da Darren Star e candidata ai Golden Globe del 2021 nella categoria Miglior Serie TV Commedia o Musicale.

La protagonista da cui lo show prende il nome - Emily (Lilly Collins) - è una giovane ragazza americana che si trasferisce a Parigi, la città dei suoi sogni, per una grande opportunità lavorativa. Nella capitale del buon gusto, Emily affronta molti ostacoli ma porta a casa anche numerose soddisfazioni.

Lo show ideato dal creatore di Sex and the City ha riscosso moltissimo successo a livello internazionale sia per via della sua simpatica leggerezza, sia grazie alla sua meravigliosa ventata di look all'ultima moda ed infine, grazie anche all'armonioso cast.

La serie TV è stata rinnovata per un nuovo capitolo e lo scorso settembre Netflix ne ha svelato il debutto servendosi di un teaser. La data scelta dalla piattaforma di streaming è il prossimo 22 dicembre; in questo modo i fan potranno godersi la visione della serie TV durante la pausa natalizia.

L'anteprima ufficiale della seconda stagione di Emily in Paris svela che oltre al triangolo amoroso creatosi negli ultimi episodi del primo capitolo tra Emily, Camille (Camille Razat) e Gabriel (Lucas Bravo), farà il suo ingresso nel cast nei panni di Alfie (Lucien Laviscount), il quale rappresenterà un nuovo interesse amoroso per la protagonista.

In un'intervista Lilly Collins ha parlato della futura e folle vita amorosa di Emily:

"Penso che sia un po' prematuro per Emily decidere di impegnarsi adesso in qualcosa. Credo infatti che stia ancora esplorando delle prospettive. Onestamente, penso che Emily non sappia nemmeno cosa accadrà e questo è il bello del modo in cui scrivono lo show: deve ancora trovare in qualcuno tutte le cose che si aspetta di ricevere. Ma detto questo, c'è una connessione particolare con Gabriel nonostante ci sia di mezzo anche Camille; credo ci siano ancora molte esperienze da fare e che Emily debba ancora trovare sé stessa".

