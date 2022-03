Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Sembra che i Marvel Studios abbiano trovato il regista per Echo, uno dei prossimi spettacoli dello studio a iniziare le riprese.

Peachtree City Georgia è stato designato come il luogo delle riprese del progetto, della cui regia - a quanto pare - si occuperà almeno in parte Sydney Freeland.

Il post è stato condiviso anche dalla star di Echo già confermata Alaqua Cox. Anche Freeland non è un nome sconosciuto alla Disney, poiché in precedenza ha diretto episodi di Reservation Dogs, di proprietà della Disney.

"È così pazzesco ricevere il mio spettacolo dopo Hawkeye. È stato come il mio primo ruolo da attrice in assoluto", ha affermato in precedenza Alaqua Cox del suo ruolo nell'MCU. "Non so perché mi stanno dando questa opportunità, ma ne sono grata. Sono entusiasta del supporto e della possibilità di sostenere la comunità dei non udenti. Vogliamo avere quell'uguaglianza e coinvolgere più persone. Sono così grata per tutte le opportunità che mi sono state date. È pazzesco quanto la mia vita sia già cambiata. Sono felicissima di mostrare alle persone chi sono e cosa posso fare, cosa possono fare tutti".

In attesa di conoscere altri dettagli e la data di uscita di Echo, Hawkeye è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book