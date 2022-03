Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Lo spin-off Echo inizierà le riprese nelle prossime settimane, e alcuni nuovi dettagli sono emersi riguardo alla produzione stessa. Mentre lo spettacolo sarà girato ad Atlanta e dintorni, il location manager dei Marvel Studios Ryan Schaetzle è apparso di recente davanti al consiglio comunale di Grantville, in Georgia, come parte del processo di autorizzazione (Grantville si trova a circa 45 minuti a sud-ovest di Atlanta, dove si trasferiranno dal 16 al 20 maggio).

Nello stesso incontro, il location manager ha parlato con il consiglio comunale di Grantsville chiedendo l’approvazione di un permesso speciale per lavorare alle riprese. I rapporti indicano che lo spettacolo aveva bisogno di una "storia su una piccola città" e che Grantville "ne sarebbe stata una parte importante".

"È così pazzesco ricevere il mio spettacolo dopo Hawkeye. È stato come il mio primo ruolo da attrice in assoluto", ha affermato in precedenza Alaqua Cox del suo ruolo nell'MCU. "Non so perché mi stanno dando questa opportunità, ma ne sono grata. Sono entusiasta del supporto e della possibilità di sostenere la comunità dei non udenti. Vogliamo avere quell'uguaglianza e coinvolgere più persone. Sono così grata per tutte le opportunità che mi sono state date. È pazzesco quanto la mia vita sia già cambiata. Sono felicissima di mostrare alle persone chi sono e cosa posso fare, cosa possono fare tutti".

Hawkeye è disponibile su Disney+, mentre Echo deve ancora ottenere una data di uscita ufficiale.

Fonte: Comic Book