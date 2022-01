Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Lo scorso 22 dicembre si è conclusa Hawkeye, l’ultimo prodotto seriale del Marvel Cinematic Universe incentrato sull’arciere degli Avengers, interpretato da Jeremy Renner, e sulla sua pupilla, Kate Bishop, a cui ha prestato il volto Hailee Steinfeld (Dickinson).

Lo show ha fatto conoscere al grande pubblico anche il personaggio di Maya Lopez/Echo, che negli episodi è a capo della Tracksuit Mafia ed è intenzionata a vendicarsi di Ronin per averle ucciso il padre.

Come annunciato da tempo, la storia della ragazza proseguirà in serie che la vede protagonista indiscussa, ma di cui al momento sono stati rivelati ben pochi dettagli, se non che l’attrice Alaqua Cox tornerà a ricoprirne il ruolo.

Mentre si attendono notizie in merito al cast o alla trama, giungono informazioni sullo staff creativo: è stato infatti annunciato che Ken Kristensen e Dara Resnik sono stati ingaggiati in qualità di sceneggiatori.

Per i due non è il primo passo all’interno dell’universo basato sui fumetti della Casa delle Idee, avendo il primo contribuito alla scrittura delle due stagioni di The Punisher, e la seconda all’ultima annata di Daredevil.

In attesa di poter rivedere la supereroina priva di udito in azione vi consigliamo - per chi ancora non l’avesse fatto - di recuperare gli episodi di Hawkeye, interamente disponibili su Disney+, così da poter apprendere gli antefatti del personaggio.

