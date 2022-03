Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

L'attore canadese Graham Greene (Defiance) è entrato nel cast della serie TV Echo, ma l'identità del suo personaggio non è ancora chiara.

Le riprese dello spin-off di Hawkeye dovrebbero partire nel mese di aprile, quindi sono in atto i lavori di pre-produzione e casting. Il candidato all'Oscar Greene per il film Balla coi Lupi del 1990, ha una ricca filmografica che comprende Cuore di Tuono, Die Hard – Duri a Morire, Transamerica, The Twilight Saga: New Moon, Molly’s Game, I Segreti di Wind River, Antlers e molto altro. Sarà inoltre presente nella serie TV The Last of Us tratta dall’omonimo videogioco.

Essendo Greene nativo americano, potrebbe interpretare un personaggio legato alle origini della protagonista Maya Lopez (Alaqua Cox). Inoltre i lavori sul set potrebbero anche spostarsi a Grantville, in Georgia, poiché Maya potrebbe tornare nella sua cittadina di nascita.

Creata da David Mack (testi) e Joe Quesada (disegni) su Daredevil (vol. 2) nel 1999, Maya Lopez è una supereroina non udente e nativo-americana. Acrobata e artista marziale di altissimo livello, possiede inoltre una memoria eidetica che le permette di replicare alla perfezione i movimenti altrui.

Nello show ci potrebbero essere molti ritorni degli attori di Daredevil, visto il legame tra Matt Murdock e Maya nei fumetti, ma anche quello tra l'eroina e Kingpin visto in Hawkeye.

Ken Kristensen e Dara Resnik saranno gli sceneggiatori dello spettacolo.

In attesa di conoscere altri dettagli e la data di uscita di Echo, Hawkeye è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book