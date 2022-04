Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Devery Jacobs, star di Reservation Dogs, è stata scelta per la prossima serie Disney+ dei Marvel Studios, Echo.

Il casting di Jacobs è stato rivelato da Alaqua Cox, che ha pubblicato una storia su Instagram con la foto di una composizione floreale e una nota: "@kdeveryjacobs ha deciso di sorprendermi con questi bellissimi fiori prima del primo giorno di riprese di domani".

I dettagli del personaggio di Jacobs sono ancora tenuti nascosti, ma si crede che interpreterà uno dei protagonisti, la resiliente Julie.

Echo, scritto e prodotto da Etan Cohen ed Emily Cohen, è incentrato su Maya Lopez (Cox), una supereroina nativa americana sorda che ha il talento di imitare lo stile di combattimento di qualsiasi avversario.

Il personaggio è stato presentato durante i sei episodi di Hawkeye.

"È così pazzesco ricevere il mio spettacolo dopo Hawkeye. È stato come il mio primo ruolo da attrice in assoluto", ha affermato in precedenza Alaqua Cox del suo ruolo nell'MCU. "Non so perché mi stanno dando questa opportunità, ma ne sono grata. Sono entusiasta del supporto e della possibilità di sostenere la comunità dei non udenti. Vogliamo avere quell'uguaglianza e coinvolgere più persone. Sono così grata per tutte le opportunità che mi sono state date. È pazzesco quanto la mia vita sia già cambiata. Sono felicissima di mostrare alle persone chi sono e cosa posso fare, cosa possono fare tutti".

In attesa di conoscere altri dettagli e la data di uscita di Echo, Hawkeye è disponibile su Disney+.

Fonte: Deadline