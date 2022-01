Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Anche se non è stato confermato, sono circolate voci secondo cui Charlie Cox potrebbe comparire nei panni di Matt Murdock/Daredevil nel prossimo spettacolo Marvel, Moon Knight.

La serie TV di Disney+ si concentrerà principalmente sul vigilante interpretato da Oscar Isaac, ma ci sono vari eroi dell'universo Marvel che potrebbero fare la propria comparsa. Nel caso di Daredevil queste voci potrebbero avere più senso, e ora spiegheremo il perché.

Daredevil, che attualmente è su Netflix, faceva parte dell'ormai defunta Marvel Television e fino a poco tempo non faceva parte del canone principale del Marvel Cinematic Universe: per questo motivo lo show non è su Disney+. Ma grazie alla sua recente apparizione in Spider-Man: No Way Home, ora ci sono molti futuri film e serie TV dell'MCU in cui l'Uomo Senza Paura potrebbe apparire. Le teorie sull'argomento infatti abbondano nel web e il pubblico è entusiasta di vedere il ritorno del personaggio.

Il Diavolo di Hell's Kitchen è stato uno degli show più apprezzati dai fan da quando è andato in onda nel 2015, offrendo un'esperienza molto più oscura e brutale di qualsiasi film MCU fino ad oggi. Dal momento che Moon Knight dovrebbe seguire una vena tematica simile, è logico pensare che il nuovo spettacolo possa essere il luogo di apparizione di Matt Murdock nel MCU.

Oltre ad essere personaggi molto simili, ci sono altri motivi per cui ha senso mettere insieme i due vigilanti. Ci sono stati alcuni fumetti in cui hanno fatto team-up e altri in cui si sono scontrati l'uno con l'altro. Senza dubbio, però, il fumetto più significativo che ha fatto incrociare le loro vie è stato Shadowland.

Shadowland racconta la storia di Matt Murdock che tenta di infiltrarsi nel clan criminale di ninja noto come La Mano per estirparlo dall'interno. Non tutto però va secondo i piani e Daredevil viene posseduto dal demone adorato dalla Mano, la Bestia. Moon Knight tenta di far ragionare Daredevil e salvare Hell's Kitchen, e i due combattono in modo ancora più epico di quanto non facessero negli anni '80.

Mentre Moon Knight probabilmente non utilizzerà questa trama esatta, dal momento che si concentrerà principalmente su Marc Spector, il trailer rivela che lo spettacolo farà buon uso del soprannaturale. L'origine e i poteri di Moon Knight non includono la possessione demoniaca di per sé, ma il legame del personaggio con la magia potrebbe aprire una finestra per fare riferimento in qualche modo a Shadowland, portando quindi Daredevil nello show.

Alla fine il pubblico probabilmente non saprà con certezza se Daredevil sarà presente in Moon Knight o in altri spettacoli Marvel come She-Hulk fino a quando non saranno effettivamente presentati in anteprima, ma queste relazioni tra i vari personaggi lasciano ben sperare.

Moon Knight debutterà il prossimo 30 marzo su Disney+.

Fonte: Screen Rant