Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo il grande successo del nuovo adattamento cinematografico di Dune, a opera di Denis Villeneuve, la Warner Bros. sta puntando molto sul franchise: non solo è attualmente in produzione un sequel, ma il mondo di Dune si espanderà anche con una serie TV prequel per HBO Max, provvisoriamente intitolata Dune: The Sisterhood. Lo spettacolo sarà ambientato 10.000 anni prima degli eventi di Dune e sarà basato sul romanzo spin-off di Brian Herbert e Kevin J. Anderson Sisterhood of Dune.

Secondo quanto emerso da un recente rapporto, sembra che la produzione dello show inizierà molto presto. Le riprese infatti inizieranno a novembre a Budapest, in concomitanza con la produzione di Dune: Part Two.

Dune: The Sisterhood avrà come protagonisti Emily Watson, Shirley Henderson, e Indira Varma. Diane Ademu-John è la creatrice, scrittrice, co-showrunner e produttrice esecutiva. Alison Schapker è co-showrunner e produttore esecutivo e infine il vincitore di un Emmy Johan Renck dirigerà i primi due episodi e sarà il produttore esecutivo.

In una intervista lo scrittore del franchise Jon Spaihts ha parlato del nuovo spettacolo:

"Sta andando avanti e non mi è permesso parlarne molto. Sono stato ingaggiato per lavorare non solo in Dune: Part Two, ma per indagare su altre prospettive cinematografiche nell'universo del franchise. È un mondo molto ricco in cui giocare, e penso che sia ricco di opportunità per la narrazione in ogni direzione".

Fonte: Comic Book