Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Indira Varma è stata scelta per il ruolo dell'imperatrice Natalya in Dune: The Sisterhood (titolo ancora provvisorio), la prossima serie prequel di Dune in arrivo su HBO Max.

L'imperatrice Natalya è descritta come una formidabile Reale che ha unito migliaia di mondi nel suo matrimonio con l'imperatore Corrino.

Varma è meglio conosciuto per aver interpretato Ellaria Sand in quattro stagioni de Il Trono di Spade, mentre più di recente ha recitato nel ruolo di Tala Durith in Obi-Wan Kenobi.

È stata inoltre parte di Luther e Paranoid.

Dune: The Sisterhood sarà ambientato 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides, e segue le sorelle Harkonnen e la creazione dell'organizzazione pseudo-religiosa nota come Bene Gesserit. La serie prevede che le sorelle Harkonnen saranno incaricate di capire come salvare il futuro dell'umanità.

Brian Herbert, che ha scritto la trilogia prequel di Legends of Dune ambientata nella stessa sequenza temporale di Dune: The Sisterhood, è anche produttore esecutivo. È ancora da vedere se il suo materiale originale sarà seguito diligentemente o se verranno aggiunti nuovi miti. Quello che gli spettatori possono aspettarsi è una serie con un grande potenziale, non solo grazie a Villeneuve, Renck e Ademu-John dietro le quinte, ma anche la possibilità di vedere come l'elusivo, concentrato e astuto Bene Gesserit sale al potere.

Fonte: Variety