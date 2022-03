Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La serie prequel di Dune, Dune: The Sisterhood, sta facendo progressi. La serie sarà incentrata sul Bene Gesserit, il misterioso ordine a cui appartiene la madre di Paul Atreides, Lady Jessica. Denis Villeneuve non ha offerto dettagli ma si è limitato solo a un breve commento: "Vedremo cosa succede. La serie TV è in lavorazione, sta andando avanti". La serie HBO Max ha recentemente assunto Diane Ademu-John (The Haunting of Bly Manor, The Originals) come showrunner. John Spaihts, che ha co-scritto la sceneggiatura di Dune, ha anche scritto questo nuovo progetto.

Durante un'intervista, Spaihts ha commentato:

"Il progetto sta andando avanti e non mi è permesso parlarne molto. Mi è stato affidato anche questo incarico per indagare su altre prospettive cinematografiche nell'universo di Dune. È un mondo molto grande in cui spaziare, e penso che sia ricco di opportunità per la narrazione in ogni direzione".

La serie TV prequel di Dune mostrerà gli eventi dal punto di vista del Bene Gesserit. I membri di questo ordine di sole donne possiedono abilità speciali ottenute attraverso la completa padronanza del corpo e della mente. Mantenendo una presenza in molte delle grandi casate dell'universo di Dune, le Bene Gesserit manipolano la politica galattica, perseguendo un piano multi-generazionale che coinvolge il pianeta Arrakis.

Ecco le parole di Villeneuve sulla serie TV:

"Le Bene Gesserit sono sempre state affascinanti per me. Concentrare una serie attorno a quel potente ordine di donne sembrava non solo pertinente e stimolante, ma anche un'ambientazione dinamica per la serie televisiva".

Non si hanno ancora notizie riguardo una data di debutto sulla nuova serie TV targata HBO Max.

Fonte: Comic Book