Apple TV+ ha annunciato la data di debutto di Drops of God: la serie TV basata sull'omonimo manga creato e scritto dal pluripremiato Tadashi Agi debutterà sul servizio di streaming venerdì 21 aprile con i suoi primi due episodi, con un nuovo episodio rilasciato settimanalmente ogni venerdì fino al 2 giugno.

Lo spettacolo - costituito da 8 episodi - è interpretata da Fleur Geffrier (Das Boat, Elle) e Tomohisa Yamashita (Tokyo Vice, Alice in Borderland) ed è stata girata in francese, giapponese e inglese. La storia segue Camille (Geffrier), la figlia del recentemente scomparso Alexandre Léger, ideatore della famosa Léger Wine Guide e figura emblematica dell'enologia, scomparso nella sua casa di Tokyo. Quando si reca a Tokyo in seguito alla morte di suo padre, scopre che le ha lasciato la più grande collezione di vini del mondo. Per rivendicare questa eredità, tuttavia, deve competere con un giovane e brillante enologo, Issei Tomine (Yamashita), che suo padre ha preso sotto la sua ala protettrice e che nel testamento di Léger viene indicato come il suo "figlio spirituale". Ma la sua connessione con Issei è solo spirituale?

