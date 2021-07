Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Sembra sempre più probabile che What If...? sia solo la punta dell'iceberg per quanto riguarda le serie animate dei Marvel Studios.

Come alcuni fan del MCU hanno notato, Dana Vasquez-Eberhardt dei Marvel Studios ha contribuito a promuovere l'ultimo trailer di What If...? informando i follower di prepararsi a "molte" serie di animazione dal gruppo guidato da Kevin Feige, scrivendo:

"Preparatevi per la prima di tante fantastiche serie di animazione. Sono entusiasta di lavorare con questa talentuosa squadra".

Lo stesso Feige ha confermato che What If...? è uno spettacolo multi-stagione. Nel dicembre 2019, infatti, il produttore ha confermato che lo studio stava già lavorando a una seconda stagione per lo show:

“Sono molto felice che stiamo facendo What If…? per Disney+. Abbiamo dieci episodi per la stagione 1, e stiamo già lavorando ai prossimi dieci per la stagione 2".

Ora che i Marvel Studios stanno supervisionando praticamente tutta la programmazione legata alla Marvel per piccolo e grande schermo, è logico pensare che verranno prodotte altre serie animate per una continuità del MCU, proprio come fa Lucasfilm con i suoi film di Star Wars e spettacoli animati:

"Kevin ha detto che esploreremo ogni film in un modo nuovo, ma non tutti gli episodi riguardano un film", ha affermato lo showrunner di What If...? Ashley Bradley. “Al D23 Expo c'era questa immagine di Star-Lord T'Challa perché volevamo vedere cosa sarebbe successo se i mondi di Black Panther e Guardiani della Galassia se si fossero scontrati. Questo significava prendere due universi, due o tre film, e unirli in modi nuovi".

What If...? debutterà su Disney+ l'11 agosto.

Fonte: Comic Book