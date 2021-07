Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Con il finale di Loki in arrivo mercoledì prossimo e l'uscita di Black Widow nelle sale, i fan della Marvel si stanno preparando per il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe - in continua evoluzione. Gli spettatori si iniziano quindi a scoprire What If...?, una serie antologica animata che presenta scenari di realtà alternative - come Peggy Carter che ottiene il siero del super soldato o T'Challa che diventa Star-Lord.

Lo show inedito debutterà su Disney+ l'11 agosto, il che significa che per circa un mese rimarremo a secco in fatto di prodotti firmati Marvel.

La star di Westworld Jeffrey Wright sarà il narratore di What If...?, dando voce all'osservatore onniveggente. Il resto del cast vede attuali ed ex star del MCU che danno voce ai loro personaggi live-action in questo formato animato: Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Hayley Atwell, Jeremy Renner, Paul Rudd, Natalie Portman, Michael Douglas, Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Michael Rooker, Tom Hiddleston e il compianto Chadwick Boseman.

