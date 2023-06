Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Durante una recente intervista, Bryan Cranston ha espresso alcuni commenti che hanno portato i fan a credere che si stesse ritirando: l'attore ha infatti parlato della chiusura della sua società di produzione, e del suo desiderio di viaggiare e dedicare più tempo a sua moglie Robin.

A mettere a tacere le voci ci ha pensato lo stesso Cranston, che tramite il suo profilo Instagram ha confermato che non ha intenzione di abbandonare la sua carriera:

"Ciao a tutti, spero che questo piccolo messaggio vi trovi bene. Sono uscite alcune notizie che non erano del tutto chiare...nemmeno a me. Quindi volevo mettere le cose in chiaro. Non mi ritirerò. Quello che farò è una pausa per un anno dopo aver raggiunto il mio 70° compleanno nel 2026. Porca miseria, saranno 70 anni. Non sono nemmeno sicuro di cosa significhi completamente "fare una pausa", ma in questo momento penso che significhi che prendendomi un anno sabbatico potrò fare altre cose. In primo luogo, mi permetterà di trascorrere del tempo con Robin (la mia bellissima moglie da ormai 34 ormai) in un modo che non ho potuto fare negli ultimi 25 anni...non come moglie di una celebrità, ma come un'amorevole coppia sposata che sta entrando – beh, siamo onesti – nei nostri ultimi anni, con nuove speranze, obiettivi ed esperienze. In secondo luogo, mi dà una sorta di 'ripristino' della mia carriera. Ho vissuto un viaggio incredibile per oltre due decenni, interpretando personaggi in TV, film e sul palco che avrei potuto solo sognare...fino a quando non è successo davvero. Non potrei essere più grato e riconoscente per tali opportunità. Detto questo, mi sento come se stessi iniziando a esaurire le nuove idee su come interpretare i personaggi che mi vengono offerti. Quindi, esplorare una vita diversa mi darà la possibilità di ricostituire la mia anima e prepararmi per qualunque ruolo mi possa essere concesso in un modo più autentico. Staccherò la spina dai social media, mi allontanerò dal mondo degli affari e mi tufferò nei romanzi classici che mi sono sempre ripromesso di leggere, ma che non ho letto. Ma prima che ciò accada, ho dei lavori incompiuti. Presto usciranno diversi film di cui sono molto orgoglioso, sto producendo alcune storie per la TV che amo davvero e sto cercando di concentrarmi sul ritorno a Broadway, ma questa volta sotto una nuova luce...ne riparleremo più avanti. Per ora, permettetemi solo di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti voi che siete stati così incredibilmente gentili e generosi nel dedicare il vostro tempo a leggere i miei post e a seguire la mia carriera. Non do mai per scontata la mia fortuna. Sono davvero benedetto. Auguro a tutti voi ogni bene...e ci rivedremo presto. Con affetto, Bryan".

Fonte: Comic Book