Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

La squadra di “supereroi” più bizzarra del piccolo schermo è pronta a trasportare il suo pubblico in nuove e folli avventure: Doom Patrol sta infatti per tornare sul servizio streaming di HBO Max con il suo terzo ciclo di episodi.

Dopo la pubblicazione del teaser trailer, sono state recentemente rilasciate online alcune foto che offrono un primo sguardo alla new entry Michelle Gomez, conosciuta per il ruolo dell’insegnante Mary Wardwell/Lilith ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

L’attrice è stata scritturata per dare il volto a Madame Rouge, che, in linea con la stravaganza che accomuna tutti i protagonisti della serie, è stata descritta come un personaggio eccentrico, complicato ed elettrizzante, che giunge con una macchina del tempo per compiere una missione molto specifica, ma di cui non rammenta alcun dettaglio.

“Quando le parlavo della parte, stavo cercando di spiegarle che ai nostri occhi la Madame Rouge di Doom Patrol è molto simile agli altri personaggi, che non puoi definirli buoni o cattivi” – ha rivelato lo showrunner Jeremy Carver – “Hanno tutti compiuto azioni di cui si vergognano, ma questo non li rende necessariamente delle persone malvagie. Questa dicotomia fra il bene e il male è al centro dell'arco narrativo del personaggio di Michelle per questa stagione”.

La terza annata dello show verrà rilasciata a partire dal prossimo 23 settembre.

Fonte: Comic Book