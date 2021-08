Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Qualcosa di bizzarro sta arrivando: HBO Max ha rilasciato il primo teaser della terza stagione di Doom Patrol, la bizzara serie televisiva nominata ai Premi Emmy.

"Cosa significa tutto questo? Perché questa merda continua a succederci?", sono le domande dei membri del gruppo titolare ragtag.

La serie TV - basata su personaggi creati per la DC da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani e nata come spin-off della serie TV Titans - è prodotta dalla Berlanti Productions in associazione con la Warner Bros. Jeremy Carver, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Chris Dingess, Geoff Johns e Tamara Becher-Wilkinson sono i produttori esecutivi.

Doom Patrol reinventa un gruppo di supereroi: Robotman aka Cliff Steele (Brendan Fraser), Negative Man aka Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Woman aka Rita Farr (April Bowlby), Crazy Jane (Diane Guerrero) e Cyborg aka Victor Stone (Joivan Wade), il tutto guidato dallo strambo e moderno scienziato Niles Caulder aka The Chief (Timothy Dalton).

Ogni membro della Doom Patrol ha subito un terribile incidente che ha dato loro abilità sovrumane e che li ha anche sfigurati nell'aspetto.

La terza stagione si apre con l'atteso confronto tra Dorothy (Abi Monterey) e il Candlemaker che porta ad una perdita devastante. La Doom Patrol è ad un crocevia difficile e ogni membro lotta per affrontare chi è e chi vuole essere e le cose si complicano molto di più quando Madame Rouge (Michelle Gomez) arriva in una macchina del tempo per compiere una missione molto specifica.

Doom Patrol tornerà per la sua nuova stagione il 23 settembre e, nel frattempo, sono disponibili i primi due capitoli su Prime Video.

Fonte: Deadline