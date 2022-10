Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo aver affrontato una miriade di particolarissimi avversari, come Mr. Nobody o il terribile Candlemaker, una nuova minaccia è pronta a scombinare le vite dei membri della Doom Patrol.

È stato infatti annunciato che Sendhil Ramamurthy (Non Ho Mai…) è entrato ufficialmente all’interno del cast della quarta stagione della serie basata sui fumetti DC.

L’attore, che ha già ricoperto il ruolo di villain per The Flash dando il volto a Bloodwork, vestirà i panni di Mr. 104, un personaggio descritto come "un uomo affascinante e misterioso sotto molti aspetti”.

Nei comics originali, dietro il nome citato si nasconde Jonathan Dubrovny, un nemico dell’eccentrico gruppo di supereroi, dotato della capacità di trasformare il proprio corpo, o parti di esso, in qualsiasi elemento a sua scelta, potere che ha impiegato per commettere crimini di ogni sorta.

Ramamurthy, conosciuto anche per la sua partecipazione a Heroes, si unisce quindi alla già annunciata Madeline Zima (La Tata) in veste di new entry per gli episodi inediti, che giungeranno sulla piattaforma streaming di HBO Max a partire dal prossimo 8 dicembre.

Fonte: Comic Book