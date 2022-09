Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Un nuovo e particolare personaggio è pronto ad unirsi ad una delle squadre di “supereroi” più stravagante e variegata mai apparsa sul piccolo schermo.

È stato infatti annunciato che Madeline Zima, la piccola Grace Sheffield de La Tata, conosciuta anche per il ruolo di Mia Lewis in Californication, è stata scritturata per apparire nel quarto arco narrativo di Doom Patrol.

L’attrice darà il volto a Casey Brinke, un’eroina decisamente inconsueta in quanto nei fumetti originali è un vero e proprio personaggio immaginario, appartenente al mondo dei comics, che Danny “The Street” si troverà a portare in vita a causa di un incontrollato aumento delle proprie abilità.

“Casey è davvero amata, sia dai nostri sceneggiatori, sia in generale dai fan di Doom Patrol” - ha dichiarato lo showrunner Jeremy Carver - “Finalmente abbiamo trovato il modo di introdurla nella storia in maniera decisamente coerente, anche se a qualcuno che non ha mai visto Doom Patrol potrebbe sembrare un po' folle. Secondo noi, si adatta perfettamente! E non sarà solo un cameo”.

In attesa di vederla in azione, vi lasciamo con una prima immagine della nuova eroina.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book