Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

I fan di Doctor Who stanno cercando di mettere insieme tutti gli indizi sull'attesissimo episodio speciale per il 60° anniversario della serie TV - che debutterà nel 2023 - e alcuni credono già di aver scoperto l'identità del misterioso villain di Neil Patrick Harris.

Come se il ritorno di David Tennant e Catherine Tate nello show non fosse abbastanza, alcuni fan ora credono di aver scoperto un altro personaggio che tornerà nello spettacolo BBC, grazie a dei commenti sul podcast Doctor Who: Redacted. Il podcast ha presentato alcuni personaggi familiari, tra cui Jodie Whittaker (volto del 13° Dottore); ma la creatrice Juno Dawson ha rivelato che inizialmente sperava che Tate tornasse come Donna Noble per il settimo episodio del podcast, piani subito scartati a causa del suo imminente ritorno allo spettacolo:

"Inizialmente Donna doveva essere nell'episodio sette, ma ci è stato detto: 'Assolutamente no'. Beh, ora le motivazioni sono ben chiare".

Un altro commento interessante sui personaggi che il podcast prevedeva di utilizzare riguardava K9, che gli sceneggiatori hanno sostituito con un nuovo personaggio chiamato Floater. Sapendo ciò, i fan non possono fare a meno di chiedersi perché K9 non potesse partecipare al podcast. Potrebbe essere per lo stesso motivo di Donna e anche K9 apparirà nello speciale? Per ora sono tutte speculazioni, ma questo avrebbe senso.

Un'altra possibilità è che K9 comparirà nello speciale in arrivo questo autunno - episodio che vedrà rigenerarsi il Dottore di Whittaker.

Al momento, tutto ciò è solo una supposizione. In attesa di ulteriori dettagli, scopri tutte le ultime notizie sul mondo di Doctor Who!

Fonte: Comic Book