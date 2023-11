Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 26 ottobre 2023

Disney+ ha annunciato le date di uscita dei prossimi tre episodi speciali di Doctor Who, accompagnando l'annuncio con un nuovo trailer: sabato 25 novembre sarà rilasciato The Star Beast, il 2 dicembre arriverà Wild Blue Yonder e, infine, il 9 dicembre debutterà The Giggle.

"È un grande onore per me aprire le porte del nostro studio per il potente Neil Patrick Harris...ma chi, perché, e cosa interpreterà?", ha stuzzicato lo showrunner Russell T. Davies. "Dovrete solo aspettare. Ma ve lo prometto, le cose che stiamo girando ora sono fuori scala. Dottore, attento!".

Gli episodi speciali per il 60° anniversario saranno i primi della serie TV a essere trasmessi in streaming su Disney+ come parte di un nuovo accordo per dare a Doctor Who una presenza globale più forte. Seguirà poi la stagione 14, con Ncuti Gatwa nei panni del 15° Dottore e Millie Gibson come la companion Ruby Sunday.

Fonte: Comic Book