Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il futuro sembra piuttosto roseo per i fan di Doctor Who, con l'iconica serie televisiva di fantascienza che sta per subire importanti traguardi: non solo Jodie Whittaker chiuderà una svolta fondamentale nei panni del 13° Dottore in un imminente speciale per il Centenario, ma Ncuti Gatwa entrerà nella storia come la prima persona di colore a interpretare il ruolo principale della serie, debuttando come 14° Dottore nel 2023.

In una recente intervista, l'interprete del 10° Dottore David Tennant - che tornerà presto al suo ruolo - ha rivelato di essere "un po' geloso" di Gatwa "che inizia questo viaggio emozionante":

"Ncuti è geniale. È un uomo adorabile, sprizza energia da tutti i pori ed è davvero talentuoso. Voglio dire, ha un talento spaventoso. Quindi sono entusiasta per ogni fan di Doctor Who per quello che verrà, e mi includo in quel numero".

"Non ci sono proprio le parole per descrivere come mi sento", ha raccontato Gatwa. "Sono profondamente onorato, emozionato e ovviamente un po' spaventato. Questo ruolo e spettacolo significano così tanto per così tanti in tutto il mondo, incluso me stesso, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito questa responsabilità e questo privilegio con la massima cura. Farò del mio meglio per fare lo stesso. Russell T. Davies è iconico quasi quanto il Dottore stesso, e poter lavorare con lui è un sogno che diventa realtà. La sua scrittura è dinamica, emozionante, incredibilmente intelligente e frizzante. L'intero team ha davvero dedicato il proprio cuore allo spettacolo, sono consapevole di entrare a far parte di una famiglia davvero solidale. A differenza del Dottore, potrei avere solo un cuore, ma sto dando tutto per questo spettacolo".

Lo showrunner Russell T. Davies, che riprenderà le redini della serie TV il prossimo anno, ha raccontato che Gatwa lo aveva impressionato in un'audizione "folgorante":

"È stata la nostra ultima audizione. Pensavamo di avere trovato la persona giusta, e poi è entrato lui. Sono davvero, davvero elettrizzato. Sarà un futuro radioso".

Ncuti Gatwa debutterà nei panni del 14° Dottore nel corso del 2023.

Fonte: Comic Book