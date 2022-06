Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo essere apparso al fianco di Matt Smith (The Crown) nello speciale per il 50° anniversario della serie TV, David Tennant e Catherine Tate vestiranno nuovamente i panni del Decimo Dottore e di Donna Noble nell'atteso episodio speciale per il 60° anniversario.

A tal proposito è recentemente intervenuto lo showrunner Russell T. Davies, il quale ha svelato alcuni indizi sulla natura del ritorno del Decimo Dottore.

"Un'escursione misteriosamente dimenticata del TARDIS avvenuta tra gli episodi La Canzone degli Ood e Lo Stratagemma di Sontaran? O forse qualcosa di legato al multiverso, che è di gran moda in questo periodo. Forse si tratta del Dottore e di Donna dell'Universo 557, pronti a scontrarsi con il nostro. Ma forse, e dico forse, questo ritorno è così impossibile che si tratta di un'intricata illusione creata da un vecchio nemico del Dottore. O forse un vecchio nemico di Donna, Nerys!".

D'altra parte, Davies potrebbe semplicemente sviare le teorie dei fan. Tuttavia, conclude la sua dichiarazione assicurando loro che c'è una verità nascosta in ciò che sta suggerendo:

"Naturalmente, non lo rivelerei mai nelle pagine di Doctor Who Magazine, vi pare? Ma d'altra parte, questa rivista è il primo posto in cui ho rivelato il nome di Rose di Billie Piper (nel numero 340). Quindi leggete con attenzione. Ci sono delle verità nelle mie parole".

Lo showrunner è stato altrettanto criptico quando ha annunciato i ritorni di Tennant e Tate. "Forse si tratta di una storia scomparsa. O un mondo parallelo. O un sogno, o un trucco, o un flashback. L'unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, perché due delle nostre più grandi star si riuniranno per la battaglia di una vita".

Le riprese dell'episodio speciale sono attualmente in corso - con un video e alcune immagini dal set recentemente trapelati.

La puntata non andrà in onda prima del 2023.

Fonte: Comic Book